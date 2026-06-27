لبنان.. قيادة الجيش توجه دعوة للمواطنين بعد الحديث عن تظاهرات

وقال ، "أمام ما يواجهه من تحديات استثنائية نؤكد احترامنا لحرية التعبير السلمي عن الرأي".وأضاف "ندعو المواطنين للتحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات في مدينة ومناطق أخرى"، مردفا "لن نسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم من خلال تحركات غير محسوبة النتائج".وكان رئيس اللبناني حذر، اليوم السبت، من الانزلاق نحو الفتنة على خلفية من يحصل من انقسامات.وأعلنت لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي في العاصمة الأمريكية ، وذلك عقب محادثات استضافتها ، فيما بدأت مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل.