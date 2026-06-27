روسيا تعلن استهداف مصفاة نفط قرب زابوروجيا

وأشارت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إلى أن القصف سبب اندلاع حريق هائل في منطقة المصفاة النفطية.وجاء في البيان: "هاجمت القوات المسلحة الروسية مجمعا للوقود والطاقة تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية قرب زابوروجيا".ونوهت الوزارة في بيانها بأن الجيش الروسي استخدم طائرات مسيرة بعيدة المدى من طراز غيران-4 سيكر وغيران-2 سيكر.وأكد بيان الوزارة أنه تم خلال الغارة تدمير مصفاة للنفط تابعة لشركة يوكو أويل، وأضاف: "نتيجة للقصف العنيف بالمسيرات الجوية، اندلع حريق واسع النطاق في المنشأة، وتم تسجيل دقة الإصابات بواسطة معدات المراقبة الموضوعية".