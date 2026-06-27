نتنياهو يعلن التوصل لإطار اتفاق لإنهاء الصراع مع لبنان

أعلن الإسرائيلي ، اليوم السبت، عن التوصل لإطار اتفاق لإنهاء الصراع مع .

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وقال نتنياهو في كلمة له، "توصلنا لإطار اتفاق يمكننا من إنهاء الصراع مع "، مردفا " ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح ".

وأضاف "أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات التي وجهناها لحزب الله"، مشددا بالقول "نعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد".

وأعلنت لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي في العاصمة الأمريكية ، وذلك عقب محادثات استضافتها الأخيرة، فيما بدأت مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل.