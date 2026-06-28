طهران تتهم "أمريكا وإسرائيل": تعيقان استقرار المنطقة

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة أنباء " " الدولية، حيث شدد عراقجي على أن تسعى لتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية، وفق مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، مؤكدا أن ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل.وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا في 18 حزيران الحالي مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها ، مقابل رفع العقوبات وإزالة الحصار البحري عن إيران واستعادة حركة الملاحة التجارية عبر خلال 30 يوماً.غير أن التوتر عاد ليشتعل بين الجانبين خلال الأيام الماضية، حيث نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية على منشآت رادار ومراقبة إيرانية، ردت عليها طهران باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة، في تبادل للاتهامات بخرق الاتفاق.