الرئيس الإيراني: سيتم تحرير 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة في قطر

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، ان "6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في سيتم الإفراج عنها قريبا، وذلك من أصل 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.وأضاف، ان "هذه الخطوة تأتي ضمن ترتيبات مالية ودبلوماسية جارية"، مشيرا إلى أن " تواصل العمل على استعادة بقية أموالها المجمدة في عدة دول، في إطار مساعٍ لتعزيز الوضع الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي الداخلي".