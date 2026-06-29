إيران تنفي استئناف عقد الاجتماعات مع امريكا هذا الأسبوع



ـ دولي



نفى نائب ، اليوم الاثنين، عقد اجتماعات لفريق العمل الفني هذا الأسبوع، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.





وقال ابادي، ان " لم تُبرمج اجتماعات فنية لمجموعات العمل لهذا الأسبوع بشان استئناف المفاوضات الامريكية ـ الإيرانية".



وأوضح أن "الجولة الأولى من المحادثات الفنية ضمن مجموعات العمل ستعقد، بعد تهيئة الظروف والتوصل إلى اتفاق بشأن موعدها ومكان انعقادها، فيما تتواصل المشاورات بهذا الشأن عبر الدول الوسيطة".