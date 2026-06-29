مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ألمانية واعتقال مشتبه به

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، مؤكدة أن الأسباب لا تزال غير معروفة حتى الآن.وشهد موقع الحادث، في شارع دانكرز وسط المدينة، انتشاراً واسعاً لقوات الشرطة وفرق الطوارئ، إلى جانب فرق الإسعاف التي هرعت إلى المكان للتعامل مع الحادث.