طهران ومسقط تؤكدان الالتزام بالقانون الدولي بما يخص الملاحة بهرمز

وذكرت العمانية ان " العمانية - الإيرانية عقدت اجتماعها الأول بشأن في مسقط"، موضحة ان "اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية ناقشت الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق".واضافت وزارة الخارجية ان "الجانبين والإيراني تناولا سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، وأكدا الالتزام بالقانون الدولي بالملاحة والخدمات البحرية بهرمز"، مشددة على "دعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين والولايات المتحدة".وأكد وزير الخارجية العماني في تصريحات ان "السلطنة تواصل اتصالاتها ومساعيها لتحقيق السلام والتفاهم والوئام"، مؤكدا "حرص على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وحرة للجميع".واضاف ان " أي تفاهمات بشأن المضيق يجب أن تبقى ضمن قواعد القانون الدولي"، لافتا الى ان "الالتزام باتفاقية قانون البحار وهناك توافق مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات عن نطاقه".