ايران: لم نتلق معلومات رسمية بشأن المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة

وذكرت السفارة في بيان نشرته وسائل الاعلام وتابعته ، انها "لم تتلقى معلومات رسمية بشأن المحادثات المرتقبة مع في ".وأضاف ان "الاستعدادات للمحادثات لم تبدأ بعد".