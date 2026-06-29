وقضت ، اليوم الاثنين، بأغلبية الأصوات بإلغاء قيود تعود إلى نحو 91 عاماً، كانت تحد من قدرة الرؤساء الأمريكيين على عزل رؤساء الهيئات الفيدرالية المستقلة، وذلك عقب إقالة لمفوضة الهيئة الفيدرالية للتجارة ريبيكا .وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إن القرار يمثل أحد أهم الأحكام المتعلقة بصلاحيات رئيس ، معتبراً أنه يعزز سلطات الرئاسة.