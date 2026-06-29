المحكمة العليا الأمريكية تمنع ترامب من عزل مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي

وقضت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، بأن الرئيس لا يملك صلاحية عزل مسؤولي "لأي سبب كان أو من دون سبب"، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية المحددة.ورحبت كوك بالقرار، معتبرة أنه يؤكد استقلالية الفيدرالي وضرورة اتخاذ قرارات السياسة النقدية بعيداً عن التدخلات السياسية.وكان قد أمر في وقت سابق بإقالة كوك، متهماً إياها بتقديم معلومات غير صحيحة في معاملات رهن عقاري، فيما نفت كوك هذه الاتهامات، وقال فريقها القانوني إن الأمر لا يتعدى كونه خطأ غير مقصود.ويأتي القرار وسط ضغوط مارسها ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لدفعه نحو خفض أسعار الفائدة بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي.