البعثة الأممية تعلن مقتل 28 أفغانيا في غارات جوية باكستانية

وقالت البعثة في بيان لها: "لقي ما لا يقل عن 28 مدنيا مصرعهم وأصيب 49 آخرون بجروح في غارات جوية باكستانية على ثلاث ولايات شرقية أفغانية في وقت متأخر من مساء الأحد".وبحسب معطيات بعثة للمساعدة في (يوناما)، فقد استهدفت الغارات محافظات باكتيا وباكتيكا وكونار، وكان بين القتلى والجرحى نساء وأطفال.ووفقا للبيان، وقع الهجوم الأكثر دموية حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي (العاشرة ليلا بتوقيت موسكو) في منطقة تسامكاني بمحافظة باكتيا، مما أسفر عن مقتل 22 مدنيا على الأقل وإصابة 47 آخرين. في نفس الفترة تقريبا، أسفرت غارة جوية أخرى على منطقة في ولاية باكتيكا المجاورة عن مقتل ستة مدنيين، وأشارت البعثة إلى أن غارة ثالثة استهدفت منطقة ماراوارا في ولاية كونار، مما أسفر عن إصابة طفلين.وقالت البعثة إنها تواصل التحقق من المعلومات المتعلقة بهذه الحوادث، وأكدت أن أرقام الإصابات لا تزال أولية، وقد ترتفع مع استمرار المستشفيات في علاج الجرحى.