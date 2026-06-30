إسرائيل: نستعد لجولة جديدة من الحرب مع إيران

وقال كاتس، خلال إحاطة للصحافيين، إن "قد تجد نفسها غدًا في حرب مع "، مضيفًا أنه إذا أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، فإن الرد سيكون "بقوة".وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي في حال تأهب، وأن تل أبيب أوضحت موقفها للإدارة الأميركية".وأوضح كاتس أن تجدد المواجهة مع إيران قد يحصل في حال قرر الرئيس الأميركي وقف المفاوضات واستئناف الهجوم، أو إذا بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل"، مضيفا أن "الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد لتنفيذ عملية "أزرق وأبيض" ضد إيران".وأشار إلى أن "إيران لا تزال تمتلك مخزونًا من الصواريخ وقدرة على إطلاقها، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد على المستويين الدفاعي والهجومي، وأن إجراءات لحماية الجبهة الداخلية ستُتخذ إذا اقتضت الحاجة".