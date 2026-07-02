وزارة العدل تحسم دعوى مهمة في الأردن وتكسب حكما لصالح العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم استحصال حكم نهائي وبات يقضي بإلزام إحدى الشركات الأردنية بدفع تعويضات مالية لصالح لمصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط".وتابعت، ان "الحكم جاء على خلفية إخلال الشركة المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين عام 2011، بعد أن تابعت في وزارة العدل إجراءات الدعوى أمام القضاء حتى صدور القرار القضائي القطعي".وأضافت، ان "هذا الإنجاز في إطار حرص على حماية المال العام وصون حقوق خارج البلاد، ويجسد الجهود القانونية المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الدعاوى الخارجية واسترداد الحقوق وفق الأطر القانونية والقضائية، بما يعزز مكانة في حماية مصالحه القانونية على المستويين الإقليمي والدولي".