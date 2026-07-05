أبناء السيد الخامنئي يظهرون بجنازة والدهم.. من هم؟

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية حضور كل من مسعود وميثم ومصطفى صلاة الجنازة الجماعية، في أول ظهور علني لهم منذ اندلاع الحرب على .في المقابل، لم يحضر المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مراسم جنازة والده في لليوم الثاني على التوالي.كما لم يظهر مجتبى علنا منذ إصابته بجروح خطيرة في ضربات جوية مشتركة شنتها وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي، وهي الهجمات التي أسفرت أيضا عن اغتيال والده وزوجته وابنه.ومن بين الإخوة الأربعة، يكرس مسعود ومصطفى نفسيهما بشكل أساسي للدراسات الدينية في مدينة قم، ويؤديان وظائف سياسية بسيطة فقط في مكتب والدهما.لكن مجتبى وميثم يشاركان بشكل أكبر، حسبما يتداول، في كواليس الحكم، وفق .ويضيف المعهد أنه ابتداء من عام 1988، خدم كلاهما في القوات المسلحة لمدة عامين، بعد ذلك بدأ مجتبى دراساته الدينية، أولا في طهران ثم، منذ عام 1999، في حوزات قم العلمية.ماذا تعرف عن أبناء الثلاث؟مصطفى خامنئي (الابن الأكبر)ولد في 5 شباط 1965 بمدينة مشهد، ولا يقتصر حضوره على الدراسات الدينية في قم، إذ تكشف تقارير أنه من أبرز المستثمرين العقاريين في طهران، ويسيطر على حصص في مبيعات سيارات أجنبية في السوق الإيرانية.مسعود خامنئي (الابن الثالث)ولد عام 1974، ويعرف أيضا باسم "السيد محسن خامنئي"، ويتولى إدارة "مكتب حفظ ونشر آثار "، وهو جهاز مسؤول عن تنظيم وتوثيق خطب ومؤلفات .ميثم خامنئي (الابن الأصغر)ولد عام 1978، ويعد الأقل ظهورا بين إخوته، ويعمل مدرسا في الحوزة العلمية، كما يشارك في بعض أنشطة مؤسسات القيادة حيث يعمل في طهران ضمن مكتب حفظ ونشر أعمال القائد الأعلى.جنازةوفي جنازة والده ظهر مسعود خامنئي وهو يبكي ⁠ويمسح دموعه بوشاح، بينما تدفقت حشود من الإيرانيين حتى خلال ساعات ليل السبت إلى مصلى طهران الكبير، وكثير منهم كانوا يذرفون الدموع فيما كان آخرون.وفي وسط طهران، الإثنين، سيصل الجثمان إلى مدينة قم، مركز المرجعية الدينية الشيعية في إيران، حيث ستقام مراسم أخرى يوم الثلاثاء، ثم سيجري نقل الجثمان جوا لإقامة مراسم في مدينتي وكربلاء العراقيتين، الأربعاء، بينما سيوارى جثمان السيد الخامنئي الثرى الخميس المقبل، عقب موكب تشييع آخر في مدينة مشهد.