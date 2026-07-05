سفينة شحن تتعرض لهجوم مسلح قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر

وذكرت الهيئة أن الحادث وقع على بعد نحو 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة ، دون الكشف عن هوية السفينة المستهدفة.وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الهجوم، مع التوصية للسفن بتوخي الحذر أثناء الإبحار في المنطقة.