مسؤول أمريكي يكشف عن طرح "مضيق هرمز" خلال قمة الناتو

كشف مسؤول أمريكي، الأحد، عن طرح "مضيق هرمز" خلال قمة التي ستعقد يوم غد الاثنين في العاصمة التركية .

وقال المسؤول، " وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة في ".

وأضاف "العديد من الحلفاء في الناتو أبدوا استعدادهم للمشاركة بقدراتهم في ما يخص مضيق هرمز".

ووقعت وأمريكا "عن بُعد" مذكرة تفاهم ليلة 18 حزيران 2026، تقترح إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط، كما تحدد المذكرة جدولاً زمنياً لرفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز.