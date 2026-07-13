نيويورك تايمز: أحمدي نجاد قيد الإقامة الجبرية بعد اتهامات باتصالات مع إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وإيرانية أن حاولت، منذ عام 2024، بناء قناة اتصال سرية مع بهدف استغلال تراجع علاقته بالمؤسسة الحاكمة في ، ضمن خطة أوسع لتغيير النظام في .وأضافت أن التواصل تضمن لقاءات سرية وترتيبات خارج إيران، مشيرة إلى أن مؤتمرًا في العاصمة الهنغارية بودابست كان غطاءً لاجتماعات غير معلنة مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم السابق ديفيد برنياع.وبحسب التقرير، قدمت إسرائيل دعمًا ماليًا لتغطية بعض تكاليف السفر والإقامة، فيما تضمنت الخطة، وفق الصحيفة، دعم مجموعات كردية إيرانية، إلا أن هذه المسارات لم تنفذ.وأوضحت " تايمز" أن أحمدي نجاد، الذي تولى رئاسة إيران بين عامي 2005 و2013، أثار شكوك بعد مواقفه ورسائله السياسية الأخيرة، قبل أن يختفي عن الظهور العلني باستثناء مشاركته في مراسم تشييع المرشد الإيراني .