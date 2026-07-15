القيادة المركزية الأمريكية: نشن هجمات على إيران

أعلنت ، اليوم الاربعاء، بدء تنفيذ هجمات على ، مؤكدة إطلاق موجة جديدة من الضربات تستهدف قدراتها العسكرية.



وقالت القيادة، في بيان، إنها “بدأت موجة جديدة من الضربات على إيران”.



وأضافت أن “الضربات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو حجم العمليات".