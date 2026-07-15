وكالة "فارس": سقوط صواريخ أمريكية قرب مستشفى الأهواز لعلاج أطفال السرطان

وأضافت الوكالة أنه يجري حاليا بمساعدة الطاقم الطبي وعائلات المرضى، إجلاء الصغار من مستشفى البقائي وهو مركز للعلاج الكيميائي لمرضى وخاصة الأطفال، بعد أن أصيبوا بالذعر جراء شدة الانفجارات.وتشير المعلومات إلى أنه سيتم نقل المرضى من هذا المركز الطبي إلى مركز آخر، وفق المصدر ذاته.وذكرت "فارس" أن سكان الأهواز شهدوا خلال الساعة الماضية سقوط صواريخ معادية على مناطق متفرقة من المدينة.وفي وقت سابق، أعلنت (سنتكوم) بدء جولة ثانية من الضربات العسكرية ضد إيران مساء الأربعاء، لتقويض قدراتها على استهداف السفن التجارية في .وذكرت "سنتكوم" في بيان أن "القوات الأمريكية بدأت في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة عمليات تشمل موجة ثانية من الضربات ضد اليوم".وأشارت إلى أن هذه الضربات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية.وشددت القيادة على أن يقوم بمعاقبة إيران بناء على توجيهات القائد العام.