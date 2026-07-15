الجيش الأميركي يعلن استهداف ناقلة حاولت كسر "حصار إيران"

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، في بيان إنها رصدت ناقلة النفط "بيلما" التي ترفع علم كوراساو وهي تبحر باتجاه جزيرة خرج، وبعد أن "تجاهلت عدة تحذيرات"، عطلت طائرة أميركية الناقلة بإطلاق صواريخ "هيلفاير" على مدخنتها.وأضاف البيان أنه، إلى جانب الناقلة "بيلما" التي تم تعطيلها، تواصل الجيش الأميركي أيضا مع سفينتين تجاريتين أخريين، وامتثلتا لتعليماته بالابتعاد عن المنطقة.وكان الجيش الأميركي قد أعلن الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.