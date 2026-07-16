واشنطن توافق على بيع أسلحة عالية الدقة للسعودية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يدين الاعتداء على أربيل ويصدر توجيها للأجهزة الأمنية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570271-639197567100752681.jpg
واشنطن توافق على بيع أسلحة عالية الدقة للسعودية
دوليات
2026-07-15 | 20:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
59 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية الأمريكية
، عن الموافقة على بيع محتمل لأنظمة توجيه صواريخ عالية الدقة ومعدات ذات صلة إلى
السعودية
بقيمة تقدر بـ 1.96 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان: "أصدرت
وزارة الخارجية الأمريكية
قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى
المملكة العربية السعودية
لأنظمة أسلحة متطورة ومعدات ذات صلة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 1.96 مليار دولار".
وأضاف البيان: "طلبت المملكة العربية
السعودية
شراء ما يصل إلى عشرة آلاف (10,000) وحدة توجيه جو-جو من نظام الأسلحة الدقيقة المتقدمة (APKWS-II)، وما يصل إلى عشرة آلاف (10,000) وحدة توجيه جو-أرض من نفس النظام".
وذكرت الوزارة أن "الصفقة ستشمل المعدات الدفاعية غير الرئيسية التالية: قاذفات صواريخ جو-جو من طراز LAU-131، رؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-152، محركات صواريخ من طراز MK66، صمامات تقارب، رؤوس حربية تدريبية من طراز WTU-1/B، محركات صواريخ خاملة من طراز MK66، معدات دعم الاختبار، معدات الإطلاق والتشغيل، قطع الغيار والإصلاح، ومعدات دعم أخرى، وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف
الناتو
يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة
الخليج
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
واشنطن توافق على بيع قطر أنظمة باتريوت للدفاع الجوي
04:29 | 2026-05-02
نتنياهو يدعو ترامب لعدم بيع أسلحة متقدمة لتركيا
15:55 | 2026-07-06
إيران تتوقع جولة جديدة من الحرب: نتابع بدقة ولن نستسلم
10:15 | 2026-05-20
موافقة أمريكية مبدئية على بيع أنظمة مضادة للطائرات المسيرة للكويت
11:21 | 2026-06-06
السعودية
أمريكا
وزارة الخارجية الأمريكية
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
الأمن القومي
الخليج
واشنطن
الناتو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طائرة يوم القيامة الروسية تهبط في طهران... ما سر المهمة؟ وما أبرز قدراتها؟
دوليات
32.1%
06:47 | 2026-07-14
طائرة يوم القيامة الروسية تهبط في طهران... ما سر المهمة؟ وما أبرز قدراتها؟
06:47 | 2026-07-14
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
أمن
29.36%
05:43 | 2026-07-15
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
05:43 | 2026-07-15
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
محليات
24.7%
05:30 | 2026-07-14
نقل جنود واسلحة ثقيلة وتحركات مريبة.. ماذا يحدث على الحدود العراقية الايرانية؟
05:30 | 2026-07-14
"القط ذو الحذاء".. خطة سرية لإسقاط النظام الإيراني تبدأ من الحدود العراقية
دوليات
13.83%
07:01 | 2026-07-14
"القط ذو الحذاء".. خطة سرية لإسقاط النظام الإيراني تبدأ من الحدود العراقية
07:01 | 2026-07-14
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
ناس وناس
بغداد فضوة عرب - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-15
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
استديو Noon
استديو نون 12-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
صباحكم أحلى مع سلمى
تغير الرأي 9-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-09
اخترنا لك
البنتاغون: مبيعات صواريخ باتريوت لدول الخليج قد تتجاوز 37 مليار دولار
01:45 | 2026-07-16
تدمير رادار "C-RAM" للإنذار المبكر.. إيران تنفيذ عمليات مركبة في الكويت والأردن
01:30 | 2026-07-16
بيانات شحن تكشف: سفن أقل تعبر مضيق هرمز
23:33 | 2026-07-15
إيران تعلن استهداف قاعدتين في الكويت والأردن
22:28 | 2026-07-15
نائب ترامب: القوة العسكرية خيار ضمن أدوات التعامل مع إيران
21:53 | 2026-07-15
الجيش الأمريكي يعلن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران
21:29 | 2026-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.