واشنطن توافق على بيع أسلحة عالية الدقة للسعودية

وأوضحت الوزارة في بيان: "أصدرت قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لأنظمة أسلحة متطورة ومعدات ذات صلة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 1.96 مليار دولار".وأضاف البيان: "طلبت المملكة العربية شراء ما يصل إلى عشرة آلاف (10,000) وحدة توجيه جو-جو من نظام الأسلحة الدقيقة المتقدمة (APKWS-II)، وما يصل إلى عشرة آلاف (10,000) وحدة توجيه جو-أرض من نفس النظام".وذكرت الوزارة أن "الصفقة ستشمل المعدات الدفاعية غير الرئيسية التالية: قاذفات صواريخ جو-جو من طراز LAU-131، رؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-152، محركات صواريخ من طراز MK66، صمامات تقارب، رؤوس حربية تدريبية من طراز WTU-1/B، محركات صواريخ خاملة من طراز MK66، معدات دعم الاختبار، معدات الإطلاق والتشغيل، قطع الغيار والإصلاح، ومعدات دعم أخرى، وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج".وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة ".