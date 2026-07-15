هجوم أمريكي يستهدف موقعا جنوبي إيران

وقالت عن محافظة هرمزغان الإيرانية، "تعرض موقع في محيط عباس لهجمات أمريكية جديدة".

وكانت أعلنت، أمس الاربعاء، بدء تنفيذ هجمات على ، مؤكدة إطلاق موجة جديدة من الضربات تستهدف قدراتها العسكرية.