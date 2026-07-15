فرنسا تعلن دعمها للعراق في جهوده الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي

أعلنت ، دعمها للعراق في جهوده الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي، فيما أشارت الى التعاون بين البلدين في مجالات عدة.

وقال السفير الفرنسي في خلال حفل أقيم في دار بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، "يومُ الرابعِ عشر من تموز مناسبة مكرسةً للقيم العالميةِ التي تقومُ عليها الجمهوريةُ الفرنسية: الحريةُ والمساواةُ والإخاء، كما أنها فرصةٌ لتكريم لصداقةِ التي تربطُ فرنسا والعراق".

وأضاف "تكتسبُ هذه الصداقة أهمية أكبر نظراً لأن العامَ المنصرمَ كان عاماً عصيباً، فقد ضربتْ الحربُ المنطقةَ مرة أخرى وأثقلتْ كاهلَ العراق، حيث تعرّضَ لضغوط خارجية ومحاولات داخلية لجرّه إلى هذا الصراع".

ولفت الى أن العراق "تمكن لحسن الحظ، من احراز تقدمٍ إيجابي ومنه التحسنُ الأمنيُ المستمر والنمو الاقتصادي في البلد"، مجددا "تمنياتِ فرنسا بالنجاح لرئيس الوزراء وللحكومةِ العراقيةِ حيث يمكِنُهما أن يعتمدا على دعم فرنسا في تنفيذ أولوياتهما، ولا سيما تنويعِ وتطويرِ الاقتصادِ والقضاءِ على الفسادِ وتعزيز سيادةِ العراق".

وتابع دوريل أن "التعاوِنَ بين البلدين في مجالاتِ الاقتصادِ والدفاعِ والأمنِ والثقافةِ والتعليم والتراث، يشهَدُ على قوةِ وجودةِ علاقتِنا، نحن جميعًا في وجميع المؤسسات التابعة لها وكذلك الشركات الفرنسية مصممونَ على المضي قُدمًا في هذا الاتجاه لصالحِ الشعبين العراقي والفرنسي"، مضيفا "تولي فرنسا أهمية كبيرة لدعمِ العراق في جهودِهِ الراميةِ إلى تعزيز التكاملِ الإقليمي وروابطهِ مع الدولِ المجاورةِ، ولا سيما الدولِ العربيةِ الواقعةِ جنوبَ وغربَ البلاد".