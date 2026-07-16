طهران تعلن التركيز على تدمير البنية التحتية الهجومية الأمريكية بالمنطقة

وحذر محبي العدو من أنه "لا ينبغي له أن يتوهم أنه يستطيع مواصلة معادلة المعركة الحالية وإضعاف الحرب"، مؤكدا أن "الخطوات التالية ستبدأ" بعد تحقيق هذا الهدف.وتأتي تصريحات محبي في أعقاب سلسلة من الضربات الأمريكية التي بدأت في 8 تموز الحالي، والتي استهدفت أهدافا إيرانية ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية في ، بحسب .وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 9 تموز الحالي، انتهاء وقف إطلاق النار مع ، مما فتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد العسكري.