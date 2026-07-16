إيران تعلن التصدي لأهداف معادية في أجواء طهران

أعلنت ، الخميس، عن التصدي لأهداف معادية في أجواء .

وقالت ، "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ".

بدورها، قالت ، "تفعيل الدفاع الجوي في طهران للتصدي لطائرات استطلاع معادية"، مضيفة "دوي انفجارين في مدينة خرم آباد لرستان غربي ".

الى ذلك، نقلت عن : "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز إم كيو-9 في مدينة أنديمشك بمحافظة جنوب غربي البلاد".

من جانبها، قال مسؤول في محافظة مركزي وسط إيران، "غارتان جويتان أمريكيتان على منطقة خارج مدينة خنداب".

كما أفاد محافظ مدينة باكدشت جنوب شرقي طهران، "تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة وسماع دوي انفجارات".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت العلاقات بين وإيران خلال الأيام الماضية تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث شنت القوات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية.

وردت طهران بهجمات استهدفت قواعد أمريكية وحلفاء لواشنطن في المنطقة، مما أعاد إشعال فتيل التوتر حول الاستراتيجي وهدد بانهيار الهدنة الهشة الموقعة بين الجانبين منتصف حزيران الماضي.