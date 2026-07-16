الكونغرس الأمريكي يرفض تعديلا لوقف المساعدات لإسرائيل

وصوّت بأغلبية 314 صوتا مقابل 104 أصوات لصالح رفض هذا الإجراء، الذي قدمه النائب الجمهوري من ولاية بوصفه تعديلا على الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية.ومع ذلك، أيّد الإجراء 103 من الديمقراطيين وعضو جمهوري واحد، في تحوّل عن السنوات التي كان يجري فيها إقرار مشاريع القوانين الداعمة لإسرائيل بالإجماع تقريبا.ويضغط الديمقراطيون اليساريون من أجل إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل في حملاتهم ‌للانتخابات التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بينما يروّج الديمقراطيون المعتدلون لإرسال أموال تستخدم للأسلحة الدفاعية فقط.ويعد ماسي من المعارضين بقوة لكل أشكال المساعدات الخارجية، لكنه قال إنه كان يستجيب أيضا ‌للخسائر الفادحة في صفوف المدنيين جرّاء الهجمات ‌الإسرائيلية في .وقال ماسي خلال نقاش في مجلس النواب "سقط 70 ألفا في غزة، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءا من ذلك".وكان التعديل الذي قدمه ماسي سيمنع استخدام أي تمويل في مشروع المالية لصالح ، ويوقف المساعدات الأمنية السنوية البالغة 3.3 مليار دولار التي ترسلها إلى إسرائيل.