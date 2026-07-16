نائب ترامب: القوة العسكرية خيار ضمن أدوات التعامل مع إيران

وأضاف فانس: "سنستخدم القوة العسكرية كأحد الأدوات العديدة المتاحة لحل المشكلة مع ".وتابع قائلا: " استخدم القوة العسكرية في ملف إيران لتحقيق هدف محدد"، مضيفا "فتح ومرور النفط والغاز بحرية عبره ومنع الإيرانيين من امتلاح سلاح نووي هو ما نحاول تحقيقه الآن".وشدد فانس على أن ما قامت به من تحركات عسكرية كان "قانونيا"، مضيفا أنه "إذا أراد الإيرانيون تغير نظامهم فهذا يعود لهم".واختتم فانس تصريحاته بالقول: "بعد توقيع مذكرة التفاهم بأسبوع، أصيب الجزء المتشدد في إيران بالهلع من ملايين براميل النفط التي تخرج، وشعروا أنهم خسروا ورقة مضيق هرمز".وفي وقت سابق من الأربعاء، قال إن إيران ‌ترغب ‌بشدة في التوصل ‌إلى ‌تسوية ⁠مع الولايات المتحدة، مضيفا ⁠أن ‌ ⁠ستقرر ما ⁠إذا كانت ⁠ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا.