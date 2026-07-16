إيران تعلن استهداف قاعدتين في الكويت والأردن

أعلنت ، الخميس، عن استهداف قاعدتين في والأردن.

وقال "استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجهيزات أمريكية في قاعدة بالكويت".

وأضاف "عملياتنا تأتي ردا على العدوان الأمريكي الليلة الماضية على أجزاء من السواحل الجنوبية للبلاد".

الى ذلك، قال الجيش الإيراني، "استهدفنا بالمسيرات تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن".

ولفت الى أن "عملياتنا رد على استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بمبور أدى لمقتل 7 من جنودنا أمس".