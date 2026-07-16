الجيش الأمريكي يعلن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد إيران

أعلن ، الخميس، عن إكمال موجة جديدة من الضربات ضد .

وقالت ، "أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد "، مضيفة "قواتنا استهدفت مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات صواريخ ومسيرات ومنشآت مراقبة ساحلية".

ولفتت الى أن "هدف الضربات زيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز"، كاشفة "استخدمنا ذخائر دقيقة لضرب أهداف في مواقع متعددة بما في ذلك مدينة عباس".

وتابعت الأمريكية، "أكملنا موجة مسائية من الضربات ضد إيران في التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي"، مضيفة "ضربنا صباح اليوم مواقع الدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال موجة استمرت 90 دقيقة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، أمس الاربعاء، بدء تنفيذ هجمات على إيران، مؤكدة إطلاق موجة جديدة من الضربات تستهدف قدراتها العسكرية.