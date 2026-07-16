البنتاغون يكشف حجم مبيعات صواريخ باتريوت لدول الخليج

وبين مارس ومايو 2026، أرسل البنتاغون إلى سبعة إخطارات بشأن صفقات جديدة وتوسيع اتفاقيات دفاعية قائمة مع كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر، حيث تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلبات الدفاعية بقيمة 19.8 مليار دولار، تليها الإمارات بـ11.81 مليار دولار، ثم بـ4.01 مليار دولار، والبحرين بـ1.625 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات إلى 37.245 مليار دولار.ويعكس هذا الطلب المتزايد على أنظمة في المنطقة، المخاوف الأمنية المتصاعدة لدى دول من التهديدات الصاروخية الإيرانية، خاصة في ظل استمرار التوترات في والقدرات الصاروخية الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية، وفق وسائل إعلام.في الوقت نفسه، لا تعتبر إخطارات وزارة الحرب الأمريكية الرسمية إبراما نهائيا للصفقات، وقد تتغير تكلفتها النهائية وحجم التوريدات الدقيق أثناء المفاوضات. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى حجم كبير من التعاون العسكري بين ودول الخليج، والذي يشمل أيضاً صفقات أسلحة أخرى مثل طائرات وطائرات بدون .