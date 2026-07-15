ترامب: إيران سمحت لمواطنة أمريكية بمغادرة البلاد

أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، أن سمحت لمواطنة أمريكية بمغادرة البلاد.

وقال في كلمة له، " سمحت لمواطنة أمريكية كانت قد احتجزت ظلما في 2024 في ظل رئاسة بمغادرة البلاد".

وأضاف "المواطنة الأمريكية خارج إيران الآن بأمان وبصحة جيدة ونقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.