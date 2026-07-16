البيت الأبيض: إيران ترغب في إبرام صفقة مع واشنطن وترامب يريد الدبلوماسية

وقالت المتحدثة باسم كارولين ليفيت إن " تواصل المحادثات مع وترغب في إبرام صفقة".وأضافت أن "الضربات الأخيرة على إيران جاءت بسبب انتهاكها لمذكرة التفاهم".وأكدت أن " أثبت للعالم أن الولايات المتحدة تستطيع ضرب إيران في أي وقت وفي أي مكان".وأشارت إلى أن "الرئيس منفتح دائمًا على الحلول الدبلوماسية، لأنه يؤمن بمبدأ تحقيق السلام من خلال القوة".ولفتت إلى أن "مواقف الرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس متطابقة بشأن إيران".وشددت على أن "الرئيس ترمب لن يسمح لإيران بإطلاق النار على السفن في دون أن تتحمل عواقب ذلك".