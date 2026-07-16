السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن: نرفض زعزعة استقرار الدول العربية

وأكدت في بيان، وقوفها الكامل إلى جانب الدول الثلاث، ودعمها الإجراءات التي تتخذها للتعامل مع هذه الاعتداءات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.وشددت الخارجية على رفضها أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار أو المساس بسيادتها وأمنها، داعية إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد ومحاسبة المتسببين، محذرة من أن استمرار الهجمات يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.