سماع دوي انفجارات في ميناء بندر عباس جنوبي إيران

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الأميركية، بدء تنفيذ هجمات على ، مؤكدة إطلاق موجة جديدة من الضربات التي تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية.ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل بشأن الانفجارات أو ما إذا كانت مرتبطة بالضربات الأميركية.