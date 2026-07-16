Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يدين الاعتداء على أربيل ويصدر توجيها للأجهزة الأمنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نتنياهو يلغي زيارته إلى واشنطن

دوليات

2026-07-16 | 05:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نتنياهو يلغي زيارته إلى واشنطن
113 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلغاء رحلته المقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، عازياً السبب إلى تأجيل جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الذي كان من المقرر أن يحضرها نتنياهو يوم السبت المقبل.

خلفيات الزيارة المُلغاة
وأشارت تقارير عبرية إلى أن الزيارة كانت تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز المشاركة في الجنازة، حيث كان من المتوقع أن يسعى نتنياهو لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ظل تقارير تؤكد اتساع رقعة الخلاف بين الطرفين حول عدة ملفات، أبرزها الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وتشير مصادر أمنية إلى أن الجيش الإسرائيلي يعد خططاً لسيناريوهات متعددة، قد تصل إلى حد التدخل المباشر لنزع سلاح حزب الله بشكل منفرد، وهو ما يتباين بشكل واضح مع رغبة الرئيس ترامب، الأمر الذي كان يُنذر بلقاء "صاخب" ومحتمل بين الجانبين.

في غضون ذلك، يكرر الرئيس الأمريكي مطالبته لتل أبيب بالتحرك لبدء الانسحاب من لبنان وسوريا، وسط إدراك أمريكي بأن سياسة الرفض الإسرائيلية تعيق مشاريعه الإقليمية الكبرى، وفقاً لما نقلته صحيفة "معاريف".

وعلى الرغم من الأهمية السياسية للزيارة، لم يحدد البيت الأبيض موعداً للقاء، وهو ما فسره مراقبون بحذر أمريكي من أن يُفسر أي اجتماع بين الجانبين كتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
Play
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
Play
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
Play
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Play
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Live Talk
Play
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
Play
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
Play
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
Play
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
عشرين
Play
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
Play
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
Play
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14
Play
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
Play
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
Play
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
Play
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Play
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Live Talk
Play
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
Play
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
Play
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
Play
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
عشرين
Play
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
Play
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
Play
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14
Play
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14

اخترنا لك
الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في الجنوب
05:39 | 2026-07-16
سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة نوعية عبر الحدود مع العراق
04:33 | 2026-07-16
ترامب يفرض رسوما جديدة على البرازيل
04:08 | 2026-07-16
البنتاغون: مبيعات صواريخ باتريوت لدول الخليج قد تتجاوز 37 مليار دولار
01:45 | 2026-07-16
تدمير رادار "C-RAM" للإنذار المبكر.. إيران تنفيذ عمليات مركبة في الكويت والأردن
01:30 | 2026-07-16
بيانات شحن تكشف: سفن أقل تعبر مضيق هرمز
23:33 | 2026-07-15

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.