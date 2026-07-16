نتنياهو يلغي زيارته إلى واشنطن

خلفيات الزيارة المُلغاةوأشارت تقارير عبرية إلى أن الزيارة كانت تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز المشاركة في الجنازة، حيث كان من المتوقع أن يسعى نتنياهو لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي، ، في ظل تقارير تؤكد اتساع رقعة الخلاف بين الطرفين حول عدة ملفات، أبرزها الوجود الإسرائيلي في .وتشير مصادر أمنية إلى أن الجيش الإسرائيلي يعد خططاً لسيناريوهات متعددة، قد تصل إلى حد التدخل المباشر لنزع سلاح بشكل منفرد، وهو ما يتباين بشكل واضح مع رغبة الرئيس ، الأمر الذي كان يُنذر بلقاء "صاخب" ومحتمل بين الجانبين.في غضون ذلك، يكرر الرئيس الأمريكي مطالبته لتل أبيب بالتحرك لبدء الانسحاب من وسوريا، وسط إدراك أمريكي بأن سياسة الرفض الإسرائيلية تعيق مشاريعه الإقليمية الكبرى، وفقاً لما نقلته صحيفة " ".وعلى الرغم من الأهمية السياسية للزيارة، لم يحدد موعداً للقاء، وهو ما فسره مراقبون بحذر أمريكي من أن يُفسر أي اجتماع بين الجانبين كتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.