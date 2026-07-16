الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في الجنوب

وشمل الانتشار العسكري بلدات فرون، والغندورية، وقلاوية، وبرج قلاوية، وكفردونين في قضاء ، بالإضافة إلى بلدة قاقعية الجسر في قضاء النبطية، وبلدة صريفا في قضاء صور، حيث انتشرت الوحدات العسكرية في هذه المناطق، وأقامت نقاط تفتيش وحواجز ثابتة ومتحركة، مع استمرار الدوريات في الطرقات الرئيسية والفرعية لضمان حركة المواطنين وتأمين سلامتهم.يأتي انتشار في في ظل استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من المناطق التي توغلت فيها، مقابل انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية اليونيفيل في تلك المناطق.ويهدف هذا الانتشار إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم، وضمان استقرار التي شهدت سنوات من التوتر والاشتباكات.