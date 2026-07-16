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صواريخ وطائرات مسيرة داخل صهريج نفط.. سوريا تكشف تفاصيل شحنة الأسلحة المضبوطة
دوليات
2026-07-16 | 06:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,223 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
كشفت هيئة
الجمارك
السورية، اليوم الخميس، عن تفاصيل إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة في منفذ
التنف
الحدودي.
وذكرت
الجمارك
في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "تمكنت كوادر أمانة الجمارك في منفذ
التنف
الحدودي من ضبط شحنةٍ كبيرةٍ من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، كانت مخبأةً بإحكام داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها
الهيئة العامة
للمنافذ والجمارك في مكافحة التهريب وحماية أمن الوطن".
وتابعت، ان "العملية الضبط جاءت خلال تنفيذ إجراءات التفتيش والتدقيق الاعتيادية على المركبات والشحنات العابرة للمنفذ، حيث أثار أحد الصهاريج الشبهات، ليتم إخضاعه لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة مخبأةً داخله بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز إجراءات الرقابة
الجمركية
".
وأضافت، انه "عقب استكمال الإجراءات الأصولية وتنظيم الضبط اللازم، جرى تسليم الشحنة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".
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