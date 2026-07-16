صواريخ وطائرات مسيرة داخل صهريج نفط.. سوريا تكشف تفاصيل شحنة الأسلحة المضبوطة

وذكرت في بيان تابعته ، انه "تمكنت كوادر أمانة الجمارك في منفذ الحدودي من ضبط شحنةٍ كبيرةٍ من الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، كانت مخبأةً بإحكام داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها للمنافذ والجمارك في مكافحة التهريب وحماية أمن الوطن".وتابعت، ان "العملية الضبط جاءت خلال تنفيذ إجراءات التفتيش والتدقيق الاعتيادية على المركبات والشحنات العابرة للمنفذ، حيث أثار أحد الصهاريج الشبهات، ليتم إخضاعه لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة مخبأةً داخله بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز إجراءات الرقابة ".وأضافت، انه "عقب استكمال الإجراءات الأصولية وتنظيم الضبط اللازم، جرى تسليم الشحنة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".