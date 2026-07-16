البنتاغون: مبيعات صواريخ باتريوت لدول الخليج قد تتجاوز 37 مليار دولار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يدين الاعتداء على أربيل ويصدر توجيها للأجهزة الأمنية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-570285-639197755263401323.jpeg
البنتاغون: مبيعات صواريخ باتريوت لدول الخليج قد تتجاوز 37 مليار دولار
دوليات
2026-07-16 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشفت وثائق البنتاغون أن
الولايات المتحدة
قد تجني أكثر من 37 مليار دولار من مبيعات أنظمة
باتريوت
ومعداتها لحلفائها في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد النزاع مع
إيران
.
وبين اذار وايار 2026، أرسل البنتاغون إلى
الكونغرس
سبعة إخطارات بشأن صفقات جديدة وتوسيع اتفاقيات دفاعية قائمة مع كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر، حيث تستحوذ
الكويت
على الحصة الأكبر من الطلبات الدفاعية بقيمة 19.8 مليار دولار، تليها الإمارات بـ11.81 مليار دولار، ثم
قطر
بـ4.01 مليار دولار، والبحرين بـ1.625 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات إلى 37.245 مليار دولار.
وتتضمن العقود المحتملة توريد حوالي 1.45 ألف صاروخ من طراز PAC-3 MSE، وألف صاروخ من نوع GEM-T، مع تحديد شركات RTX وLockheed Martin وNorthrop Grumman كمقاولين رئيسيين للصفقات.
ويعكس هذا الطلب المتزايد على أنظمة
باتريوت
في المنطقة، المخاوف الأمنية المتصاعدة لدى دول
الخليج
من التهديدات الصاروخية الإيرانية، خاصة في ظل استمرار التوترات في
مضيق هرمز
والقدرات الصاروخية الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية.
في الوقت نفسه، لا تعتبر إخطارات وزارة الحرب الأمريكية الرسمية إبراما نهائيا للصفقات، وقد تتغير تكلفتها النهائية وحجم التوريدات الدقيق أثناء المفاوضات. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى حجم كبير من التعاون العسكري بين
الولايات المتحدة
ودول الخليج، والذي يشمل أيضاً صفقات أسلحة أخرى مثل طائرات
f-16
وطائرات بدون
طيار
.
ويستخدم نظام باتريوت في أكثر من 19 دولة، ويعمل على اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات والصواريخ المجنحة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
البنتاغون يكشف حجم مبيعات صواريخ باتريوت لدول الخليج
21:02 | 2026-07-15
عراقجي يرد على البنتاغون: حرب نتنياهو كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار
05:53 | 2026-05-01
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور بغداد غداً
10:50 | 2026-06-29
واشنطن ودول الخليج يؤكدون دعم جهود العراق لحصر السلاح بيد الدولة
13:23 | 2026-06-25
البنتاغون
صواريخ
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مضيق هرمز
السومرية
الكونغرس
بنتاغون
البحرين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طائرة يوم القيامة الروسية تهبط في طهران... ما سر المهمة؟ وما أبرز قدراتها؟
دوليات
36.23%
06:47 | 2026-07-14
طائرة يوم القيامة الروسية تهبط في طهران... ما سر المهمة؟ وما أبرز قدراتها؟
06:47 | 2026-07-14
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
أمن
32.03%
05:43 | 2026-07-15
إغلاق مول تجاري ومطعم في بغداد
05:43 | 2026-07-15
فتوى تحرم تقاسم الإنترنت بين الجيران
منوعات
17.12%
13:20 | 2026-07-15
فتوى تحرم تقاسم الإنترنت بين الجيران
13:20 | 2026-07-15
اسعار الدولار في العراق تبدأ بانخفاض في تعاملات اليوم
اقتصاد
14.61%
03:47 | 2026-07-15
اسعار الدولار في العراق تبدأ بانخفاض في تعاملات اليوم
03:47 | 2026-07-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
استديو Noon
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14
استديو Noon
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
ناس وناس
ساحة الرمادي في الانبار - الحلقة ٨١ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-16
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
مايك السومرية
الممثلة مريانا مايكل - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٧ | season 2
16:15 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-07-2026 | 2026
13:00 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
Live Talk
الكوميديا الهادفة في مواجهة المظاهر الزائفة والسلوكيات التي تسيء للمجتمع - الحلقة ٦٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتذار متأخر 15-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
طل الصباح
أبراج - نصيحة 15-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-15
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
عشرين
الزيدي في بلاد العم سام .. صراع المحاور والتقاء المصالح - عشرين م٥ - الحلقة ٤٧ | الموسم 5
16:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
الطريق الى الكأس
فرنسا تصطدم بعقدة إسبانيا - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٢٢ | 2026
14:00 | 2026-07-14
استديو Noon
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14
استديو Noon
14-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-14
اخترنا لك
الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في الجنوب
05:39 | 2026-07-16
نتنياهو يلغي زيارته إلى واشنطن
05:18 | 2026-07-16
سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة نوعية عبر الحدود مع العراق
04:33 | 2026-07-16
ترامب يفرض رسوما جديدة على البرازيل
04:08 | 2026-07-16
تدمير رادار "C-RAM" للإنذار المبكر.. إيران تنفيذ عمليات مركبة في الكويت والأردن
01:30 | 2026-07-16
بيانات شحن تكشف: سفن أقل تعبر مضيق هرمز
23:33 | 2026-07-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.