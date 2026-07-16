بيانات شحن تكشف: سفن أقل تعبر مضيق هرمز

أظهرت بيانات شحن أن عددا أقل من السفن عبر ​أمس الأربعاء، وهو اليوم الأول بعد ‌أن أعادت فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، في ظل تصعيد البلدين لهجماتهما عبر ​الخليج.

وأظهرت بيانات منصة كبلر أن سبع سفن عبرت المضيق أمس الأربعاء، معظمها ⁠عبر المسار الإيراني، انخفاضا من 13 سفينة في اليوم السابق.

واشتدت حدة الأعمال القتالية منذ إعلان في وقت متأخر من مساء يوم السبت إغلاق . وتمنع العمليات العسكرية السفن من عبور هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر منه نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز ‌العالمية ⁠قبل الحرب.

وأظهرت البيانات أن أربع سفن فارغة دخلت أمس الأربعاء، هي ثلاث ناقلات نفط صغيرة وسفينة لشحن الحبوب. وكانت السفن الثلاث التي خرجت من ⁠المضيق أمس الأربعاء تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود.

وتفيد بيانات كبلر بأن ناقلة من طراز سويزمكس ⁠تحمل مليون برميل من النفط الخام السعودي خرجت يوم الثلاثاء من المضيق مع إيقاف تشغيل ⁠جهاز الإرسال والاستقبال لديها، ولم تمر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق أمس الأربعاء.