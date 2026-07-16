تدمير رادار "C-RAM" للإنذار المبكر.. إيران تنفيذ عمليات مركبة في الكويت والأردن

أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأن قوات الإيراني البحرية والفضائية نفذت، في الموجة الثامنة من "عملية نصر 2" هجوما مركبا باستخدام القدرات الصاروخية والمسيرات.وأسفر هذا الهجوم عن تدمير رادار الإنذار المبكر لمنظومة "C-RAM" في قاعدة " " بالكويت، بالإضافة إلى استهداف موقع تجمع لجنود وتدميره.كما وجّه الحرس الثوري "نداء للشعب الشقيق"، محذرا من "هذه الجرائم ترتكبها باستخدام الأراضي ضد المسلمة"، ودعاه إلى "تطهير بلاده من وجود المعتدين والقيام بالواجب الإسلامي للحفاظ على الشرف والعزة التاريخية".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني أن مسيراته الانتحارية نفذت، ضمن المرحلة التاسعة من "عملية صاعقة"، هجوماً نوعياً رداً على الاعتداءات التي استهدفت مناطق من البلاد ومعسكر "بمبور" في إيرانشهر، والتي أسفرت عن مقتل 7 من الضباط والجنود في .وأوضح الجيش أن هذا الهجوم استهدف الموقع الراداري الثابت، ومنظومات الاتصالات، وخزانات الوقود التابعة للجيش الأمريكي وقاتل الأطفال في قاعدة "الأزرق" بالأردن، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تُعد مقرا لنشر منظومات الدفاع الصاروخي، وتُصنف كواحدة من أهم المراكز الاستراتيجية والقيادية للقوات الأمريكية المعتدية في منطقة .