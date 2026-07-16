سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة نوعية عبر الحدود مع العراق

ونقلت الوكالة عن مصدر في السورية إن "المعلومات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ".وتابعت، ان "الجهات الأمنية تواصل التحقيق بحادثة الضبط".