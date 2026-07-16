ترامب يفرض رسوما جديدة على البرازيل

وكتب روبيو في منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "وجه الرئيس التجاري للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات البرازيلية، ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك حول دوافع هذه الخطوة: فالرئيس لولا (في إشارة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) وحكومته أداروا مفاوضاتهم مع بسوء نية".وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن السياسة الاقتصادية التي ينتهجها "سيئة للأمريكيين وسيئة للبرازيليين على حد سواء".واختتم روبيو تصريحه قائلا: "على مدار العام الماضي، فضل لولا وضع غروره الشخصي فوق التوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم هي الثمن الذي يدفعه مقابل ذلك".