رويترز: إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب حال استهداف منشآتها للطاقة

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين إيرانيين كبيرين ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن المقترح نوقش داخل قيادة الجمهورية الإسلامية، وتم إبلاغ الحوثيين، بالاستعداد لتنفيذه إذا تطورت المواجهة مع .وبحسب المصادر، فإن إغلاق ، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، قد يشكل تهديداً كبيراً لإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية في حال تنفيذه.