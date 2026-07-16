استنفار قرب مرقد الإمام الرضا (ع).. تفاصيل الحريق الذي أثار قلق الزوار (فيديو)

📹 آتشسوزی در کارگاه قیر حرم مطهر رضوی
آتشسوزی در حرم رضوی خسارتی به تاسیسات وارد نکرد
فعالیت روزمره در حرم مطهر تداوم دارد pic.twitter.com/SXlQ3If3h0
— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 16, 2026
📹 آتشسوزی در کارگاه قیر حرم مطهر رضوی
آتشسوزی در حرم رضوی خسارتی به تاسیسات وارد نکرد
فعالیت روزمره در حرم مطهر تداوم دارد pic.twitter.com/SXlQ3If3h0
آتشسوزی در کارگاه قیر در حرم مطهر رضوی
سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد:
🔸️ ظهر امروز در کارگاه قیر یکی از پروژههای حرم مطهر رضوی آتش سوزی رخ داد که این حریق با حضور سریع نیروهای آتشنشانی مستقر در حرم و تیمهای عملیاتی سازمان آتشنشانی مشهد، در مدت کوتاهی مهار شد.
🔸️… pic.twitter.com/fSKpqkhI9o
— مصطفی گرجی ☫ (@M_gorji2) July 16, 2026
آتشسوزی در کارگاه قیر در حرم مطهر رضوی
سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد:
🔸️ ظهر امروز در کارگاه قیر یکی از پروژههای حرم مطهر رضوی آتش سوزی رخ داد که این حریق با حضور سریع نیروهای آتشنشانی مستقر در حرم و تیمهای عملیاتی سازمان آتشنشانی مشهد، در مدت کوتاهی مهار شد.
🔸️… pic.twitter.com/fSKpqkhI9o