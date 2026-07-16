استنفار قرب مرقد الإمام الرضا (ع).. تفاصيل الحريق الذي أثار قلق الزوار (فيديو)

📹 آتش‌سوزی در کارگاه قیر حرم مطهر رضوی



آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی به تاسیسات وارد نکرد



فعالیت روزمره در حرم مطهر تداوم دارد pic.twitter.com/SXlQ3If3h0 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 16, 2026

وذكرت وكالة " " الإيرانية أن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على الحريق خلال وقت قصير، مؤكدة أن النيران لم تمتد إلى مرافق المرقد .من جانبه، أوضح محسن هوشمند، رئيس والإعلام في العتبة الرضوية، أن الحريق اندلع في أحد المشاريع قيد الإنشاء نتيجة احتراق مواد عزل حراري، مشدداً على عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار في منشآت المرقد، وأن النشاط اليومي للزوار مستمر بشكل طبيعي.بدوره، أعلن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في مشهد، معين رضا فرخنده، أن فرق الإطفاء التابعة للعتبة وبلدية مشهد تدخلت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من احتواء الموقف ومنع امتداد النيران إلى المواقع المجاورة، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث.