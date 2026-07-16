الجيش الكويتي يعلن الاستنفار: نتصدى لهجوم مسيرات معادية

كما أعلن الجيش ، اليوم الخميس (16 تموز 2026)، أن دفاعاته الجوية تتصدى حالياً لهجمات بطائرات مسيرة معادية في أجواء البلاد، في تطور أمني خطير تشهده المنطقة.يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أطلقت السلطات الأمنية تحذيرات للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لضمان السلامة العامة.