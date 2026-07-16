عجز تجارة منطقة اليورو يقفز إلى 7.8 مليارات يورو في ايار بسبب الطاقة

وأوضح الأوروبي "يوروستات" أن التجاري سجل عجزاً بقيمة 7.8 مليارات يورو (نحو 8.9 مليارات دولار) في مايو، مقارنة بعجز بلغ 1.2 مليار يورو في أبريل، فيما سجل فائضاً قدره 15 مليار يورو خلال الشهر نفسه من عام 2025.وأشار المكتب إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس سنوي، بعد نموها بنسبة 4.9% في أبريل، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10% بعد زيادة بلغت 9.4% في الشهر السابق.وبيّن "يوروستات" أن تراجع الميزان التجاري جاء بشكل أساسي نتيجة اتساع العجز في قطاع الطاقة، إلى جانب انخفاض الفائض التجاري في قطاعات الآلات والمركبات والمنتجات الكيميائية.وعلى مستوى ، ارتفع العجز التجاري إلى 12.1 مليار يورو في مايو، مقارنة بـ7.2 مليارات يورو في أبريل الماضي.