رويترز: دوي انفجارات وسط مدينة دبي

وتعد هذه المرة الأولى منذ أسابيع التي يتم فيها الإبلاغ عن وقوع انفجارات ، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن.شنت أمس الأربعاء موجتين من الهجمات على الدفاعات ومواقع الصواريخ الإيرانية الساحلية بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، وردت باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في الدول المجاورة في ما وصفتها "بحرب بقاء" مع الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من اليوم، أعربت ، عن إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات التي وصفتها بـ"غير المبررة" والموجهة من إيران ضد والبحرين والأردن.