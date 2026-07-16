‏حكومة دبي تكذب "رويترز": لا وجود لانفجارات

وقالت حكومة دبي، في بيان، "ننفي صحة تقرير وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات بوسط مدينة دبي".وكانت قد أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، فيما أشارت تقارير إلى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية فوق أجواء الإمارة.