الحوثي يهدد باستهداف منشآت سعودية حيوية

وقال الحوثي في متلفز إن الجماعة "ستتجه إلى التصعيد الشامل" إذا اختارت هذا المسار، متهماً بعدم إظهار رغبة في السلام أو التفاهم.وأشار الحوثي إلى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في ، مبيناً ارتفاع كلفة بعض السلع بشكل كبير، وتطرق إلى خسائر العائدات النفطية، فيما أكد أن وبريطانيا وإسرائيل "فشلت" في المواجهة مع جماعته، داعياً أنصاره إلى المشاركة في الفعاليات الجماهيرية المقررة الجمعة.